Йоханнес Клебо объявил о помолвке со своей девушкой

Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо сделал предложение руки и сердца своей девушке Пернилле Досвик. Об этом он сообщил на личной странице в социальных сетях.

«2025-й становится всё лучше и лучше», — так подписал фотографию Клебо.

Фото: Из личного архива Клебо

Йоханнес Клебо находится в отношениях с Перниллой Досвик с 2017 года.

Напомним, на чемпионате мира — 2025 в Тронхейме (Норвегия) Клебо завоевал шесть из шести золотых медалей, тем самым побив рекорд россиянки Елены Вяльбе, установленный в 1997 году. Он также стал 15-кратным чемпионом мира, приблизившись к рекорду своей соотечественницы Марит Бьорген (18).

На Кубке мира — 2024/2025 Йоханнес в пятый раз стал обладателем Кубка мира. Ранее он выигрывал этот титул в сезонах-2017/2018, 2018/2019, 2021/2022, 2022/2023.