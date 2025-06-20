Микаэла Шиффрин получила докторскую степень Дартмутского университета и посвятила её отцу

Двукратная олимпийская чемпионка американская горнолыжница Микаэла Шиффрин получила почётную докторскую степень в области гуманитарных наук от Дартмутского университета за вклад в гуманитарные и благотворительные инициативы. Она посвятила это достижение своему отцу Джеффу Шиффрину.

«Привет, пап… Сегодня я получила почётную степень от Дартмутского университета. Кто бы мог подумать, что в нашей семье будет двое докторов Шиффринов? (Один прошёл более 12 лет учёбы, другой просто катается с горы).

В последние 24 часа я почувствовала себя немного ближе к тебе — впервые за очень долгое время — и я безмерно благодарна за это.

С Днём отца. Я скучаю по тебе. Всегда», – написала Шиффрин на своей странице в социальной сети.

Джефф Шиффрин был известным анестезиологом, он внедрил передовую ультразвуковую технологию в Центре медицинских наук Университета Колорадо, где занимал ученую степень доцента.

Джефф Шиффрин скончался в результате несчастного случая 2 февраля 2020 года.