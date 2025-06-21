Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Российский ски-альпинист Никита Филиппов включён в международный пул тестирования

Российский ски-альпинист Никита Филиппов включён в международный пул тестирования
Комментарии

Российский ски-альпинист Никита Филиппов включён в международный пул тестирования. Чтобы выполнить критерии, нужно сдать три внесоревновательных теста.

«Да, пришло письмо от международной федерации ски-альпинизма о том, что меня включили в международный пул тестирования. По идее, с пробами не должно возникнуть проблем», — сказал Филиппов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Филиппов является единственным на данный момент россиянином, прошедшим отбор на зимнюю Олимпиаду — 2026 по спортивному принципу. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале. Олимпийские игры — 2026 пройдут в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Материалы по теме
«Я поеду туда, чтобы победить». Первый российский лыжник отобрался на Олимпиаду-2026
Эксклюзив
«Я поеду туда, чтобы победить». Первый российский лыжник отобрался на Олимпиаду-2026
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android