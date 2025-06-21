Российский ски-альпинист Никита Филиппов включён в международный пул тестирования. Чтобы выполнить критерии, нужно сдать три внесоревновательных теста.

«Да, пришло письмо от международной федерации ски-альпинизма о том, что меня включили в международный пул тестирования. По идее, с пробами не должно возникнуть проблем», — сказал Филиппов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Филиппов является единственным на данный момент россиянином, прошедшим отбор на зимнюю Олимпиаду — 2026 по спортивному принципу. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале. Олимпийские игры — 2026 пройдут в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо.