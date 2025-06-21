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«Поняла, что не могу контролировать всё как раньше». Йохауг — о проблемах перед ЧМ-2025

«Поняла, что не могу контролировать всё как раньше». Йохауг — о проблемах перед ЧМ-2025
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка Терезе Йохауг рассказала, как болезнь её дочери Кристин могла повлиять на выступление лыжницы на чемпионате мира — 2025 в норвежском Тронхейме.

«Кристин вернулась из детского сада больной. Она заразила меня гриппом. У неё была кишечная инфекция. И я её тоже подхватила. Представьте, до чемпионата мира остаётся три недели, а я болею уже неделю.

Этот страх выматывал меня. Вся ли проделанная работа теперь напрасна? Успею ли я вернуться в форму? Я поняла, что больше не могу контролировать всё как раньше.

Неделю назад из детского сада позвонили — Кристин вырвало, и мы забрали её домой. У неё появились высыпания на руках, ногах, во рту… И у меня заболело горло. Слава богу, мне не придётся участвовать в Олимпиаде!» – приводит слова Йохауг Expressen.

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