«Не пролила ни одной слезы». Терезе Йохауг — о решении не выступать на ОИ-2026

Четырёхкратная олимпийская чемпионка Терезе Йохауг рассказала, легко ли ей далось решение не участвовать в Олимпийских играх – 2026.

— Осенью ты говорила, что не хочешь потом жалеть, если не попробуешь снова. Не боишься ли пожалеть, что не поехала на Олимпиаду?

— Нет. Когда я завершила карьеру в 2022 году, это было потому, что я боялась не успеть родить ребёнка. Я тогда сказала: «Камбэк ведь не запрещён», — так что мысль уже тогда сидела у меня в голове. Тогда уйти было очень больно. В этот раз — я не пролила ни одной слезы, – приводит слова Йохауг Expressen.

Напомним, в мае лыжница сообщила, что не будет выступать в сезоне-2025/2026 и не продолжит карьеру ради Олимпийских игр — 2026.

Олимпийские игры – 2026 пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.