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Сергей Устюгов примет участие в этапе Кубка России по лыжероллерам на Сахалине

Сергей Устюгов примет участие в этапе Кубка России по лыжероллерам на Сахалине
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Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов выступит во втором этапе Кубка России по лыжероллерам, который пройдёт на Сахалине. Он будет выступать в составе сборной команды Ханты-Мансийского автономного округа.

«Это наш первый визит на Сахалин. Изучим трассы, адаптируемся к местным условиям. Зимой здесь пройдёт чемпионат России, и мы нацелены принять в нём участие. Приглашаю всех болельщиков поддержать нас на предстоящих соревнованиях!» – приводит слова Устюгова пресс-служба министерства спорта Сахалинской области.

Устюгов — олимпийский чемпион 2022 года в эстафете 4x10 км, двукратный чемпион мира 2017 года (в скиатлоне и командном спринте), победитель многодневной гонки «Тур де Ски» — 2016/2017, трёхкратный чемпион мира среди молодёжи и пятикратный чемпион мира среди юниоров.

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