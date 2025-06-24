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Вяльбе: шансы на Олимпиаду у лыжников есть. Вряд ли МОК пригласит только один вид спорта

Вяльбе: шансы на Олимпиаду у лыжников есть. Вряд ли МОК пригласит только один вид спорта
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что у лыжников сборной России всё же есть шансы выступить на грядущей Олимпиаде-2026, которая пройдёт с 6 по 22 февраля в Италии.

«Принимать решение об участии в Олимпиаде будет МОК. Мы видели, что они и летом допускали наших спортсменов, поэтому, мне кажется, шансы на Олимпиаду есть. Вряд ли это будет так, что МОК один вид спорта пригласит на Игры, а другой – нет. Это будет нонсенс тогда.

От кого больше зависит наш допуск? Для того чтобы принимать участие в Кубке мира, нужна FIS, а для того, чтобы принимать участие в Олимпийских играх, в первую очередь нужен МОК, и FIS тоже. Если мы не допущены международной федерацией, то участвовать в Олимпиаде не можем.

Разговоры с FIS? Хорошие результаты любят тишину», — приводит слова Вяльбе Sport24.

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