У Петтера Нортуга нет шансов выступить за Мексику на ОИ-2026 — Dagbladet

Двукратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг не выступит на ОИ-2026 за Мексику. Об этом заявил глава Федерации лыжного спорта Мексики Карлос Прунеда. Причиной такого развития событий стало позднее оформление документов, которое стороны начали после ЧМ-2025.

«Никаких шансов. Нам следовало начинать готовить документы чуть больше года назад. Оформить мексиканское гражданство не так-то просто, и это занимает определённое время. Нет никаких шансов. Может быть, это удастся сделать к чемпионату мира в Фалуне, посмотрим. Федерациям нужно будет обговорить детали.

Будет здорово, если Мексика окажется среди лидеров. Это поможет привлечь в наш вид спорта больше молодёжи, которой у нас почти нет. По какой-то странной причине мексиканская молодёжь больше интересуется горными лыжами, чем беговыми. Но если у нас всё получится, то, возможно, мы сможем привлечь их и в наш вид спорта. Это было бы круто!» — приводит слова Прунеды Dagbladet.