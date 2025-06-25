Олимпийская чемпионка лыжница Виктория Карль сдала положительный тест на допинг

Олимпийская чемпионка 2022 года в командном спринте немецкая лыжница Виктория Карль сдала положительный тест на запрещённое вещество кленбутерол. Об этом сообщает DSV.

Вещество входило в состав сиропа от кашля, который был назначен Карль врачом немецкой армии 26 марта после одного из забегов на зимних Всемирных военных играх. Препарат принимался для лечения острого бронхита.

«Я болела, у меня были сильные приступы кашля, и я принимала лекарство по назначению врача. Я всё рассказала — не знала, что в нём содержится запрещённое вещество. Очень надеюсь, что обстоятельства будут расследованы и справедливо оценены», — приводит слова лыжницы источник.

Немецкая лыжная ассоциация рассчитывает на оправдание спортсменки, отметив, что даже краткосрочная дисквалификация не позволит ей принять участие в Олимпиаде-2026 и, таким образом, может привести к завершению её карьеры.