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«Неудачное сочетание обстоятельств». DSV — о положительной допинг-пробе Виктории Карль

«Неудачное сочетание обстоятельств». DSV — о положительной допинг-пробе Виктории Карль
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В немецкой ассоциации лыжных видов спорта (DSV) заявили, что положительный тест на запрещённое вещество кленбутерол, который сдала олимпийская чемпионка 2022 года в командном спринте лыжница Виктория Карль, является неудачным сочетанием обстоятельств.

«С точки зрения DSV, это прискорбный единичный случай, вызванный неудачным сочетанием организационных и медицинских обстоятельств, но не намерением спортсменки нарушить правила. Спортсменка не несёт никакой вины. Она действовала, полагаясь на квалифицированную медицинскую помощь в официальных условиях военных соревнований, что, несомненно, всегда гарантировалось», — говорится в заявлении ассоциации.

Ранее стало известно, что вещество входило в состав сиропа от кашля, который был назначен Карль врачом немецкой армии 26 марта после одного из забегов на зимних Всемирных военных играх. Препарат принимался для лечения острого бронхита.

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