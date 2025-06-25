«Неудачное сочетание обстоятельств». DSV — о положительной допинг-пробе Виктории Карль

В немецкой ассоциации лыжных видов спорта (DSV) заявили, что положительный тест на запрещённое вещество кленбутерол, который сдала олимпийская чемпионка 2022 года в командном спринте лыжница Виктория Карль, является неудачным сочетанием обстоятельств.

«С точки зрения DSV, это прискорбный единичный случай, вызванный неудачным сочетанием организационных и медицинских обстоятельств, но не намерением спортсменки нарушить правила. Спортсменка не несёт никакой вины. Она действовала, полагаясь на квалифицированную медицинскую помощь в официальных условиях военных соревнований, что, несомненно, всегда гарантировалось», — говорится в заявлении ассоциации.

Ранее стало известно, что вещество входило в состав сиропа от кашля, который был назначен Карль врачом немецкой армии 26 марта после одного из забегов на зимних Всемирных военных играх. Препарат принимался для лечения острого бронхита.