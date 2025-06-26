«Жухалы и вруны!» Губерниев — о положительном допинг-тесте чемпионки ОИ из Германии

Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что в допинг-пробе олимпийской чемпионки по лыжным гонкам немки Виктории Карль обнаружили запрещённое вещество кленбутерол.

Спортсменка заявила, что вещество входило в состав сиропа от кашля, который был назначен ей врачом немецкой армии 26 марта после одного из забегов на зимних Всемирных военных играх. Препарат принимался для лечения острого бронхита.

«Жухалы и вруны! Тьфу на таких!» — написал Губерниев в телеграм-канале.

Отмечается, что Немецкая лыжная ассоциация рассчитывает на оправдание Карль, отметив, что даже краткосрочная дисквалификация не позволит ей принять участие в Олимпиаде-2026 и, таким образом, может привести к завершению её карьеры.