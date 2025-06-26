Вяльбе заявила, что у неё нет опасений из-за расследования покупки шведского тягача

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что у организации нет опасений, что у тягача Volvo для сервис-прицепа сборной страны могут возникнуть трудности с выездом в Европу в связи с расследованием шведского автоконцерна.

ФЛГР сообщила о покупке тягача Volvo для вакс-грузовика в конце мая. Ранее шведское издание Expressen со ссылкой на пресс-секретаря концерна сообщило о начале расследования сделки в связи с тем, что перепродажа его продукции в Россию и Беларусь запрещена.

«Мы купили автомобиль, как он попал в Россию — не наше дело. Опасений у нас нет», — приводит ТАСС слова Вяльбе.