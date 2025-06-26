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Volvo начала расследование из-за фото Вяльбе с их тягачом, купленным для сборной России

Volvo начала расследование из-за фото Вяльбе с их тягачом, купленным для сборной России
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Автоконцерн Volvo проводит расследование после опубликованного фото главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе у тягача-прицепа их марки, который был куплен для сборной России.

ФЛГР сообщила о покупке тягача Volvo для вакс-грузовика в конце мая.

«Мы стараемся по фото получить какие-либо данные, например, возраст транспортного средства, чтобы выяснить его происхождение.

Мы проверяем все реестры, чтобы выяснить, кому мы продавали эту модель, такого цвета, за последние годы. Затем посмотрим, удастся ли проследить, какому клиенту она была продана и как этот клиент в дальнейшем распорядился трейлером.

Если мы установим, что первоначальный покупатель нарушил договорные обязательства в отношении санкций, мы примем соответствующие меры, такие как прекращение поставок этому клиенту», — приводит шведское издание Expressen слова пресс-секретаря автоконцерна Volvo Клаэса Элиассона.

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