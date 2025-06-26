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«О, боже!» Майя Дальквист отреагировала на новость о допинге у Виктории Карль

«О, боже!» Майя Дальквист отреагировала на новость о допинге у Виктории Карль
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Трёхкратная чемпионка мира шведская лыжница Майя Дальквист прокомментировала новость о положительной допинг-пробе немки Виктории Карль. У олимпийской чемпионки обнаружили запрещённое вещество кленбутерол.

— Да? Это правда? Какой кошмар.

— Да, именно так.
— О боже, какой шок! Нет гарантий, что со мной не могло бы произойти что-то подобное. В то же время у нас есть привычка всегда просматривать все препараты, занесённые в «красный список» ВАДА, мы всегда это делаем, — приводит слова Дальквист Expressen.

Карль заявила, что вещество входило в состав сиропа от кашля, который был назначен ей врачом немецкой армии 26 марта после одного из забегов на зимних Всемирных военных играх. Препарат принимался для лечения острого бронхита.

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