Тренер женской сборной Германии отказался комментировать ситуацию с допингом у Карль

Тренер женской сборной Германии Пер Нильссон не стал отвечать на вопрос о положительной допинг-пробе немецкой лыжницы Виктории Карль. У олимпийской чемпионки обнаружили запрещённое вещество кленбутерол.

«На данный момент у меня нет больше комментариев или информации, чем в официальном пресс-релизе», — приводит слова Нильссона Expressen.

Карль заявила, что вещество входило в состав сиропа от кашля, который был назначен ей врачом немецкой армии 26 марта после одного из забегов на зимних Всемирных военных играх. Препарат принимался для лечения острого бронхита.

Немецкая лыжная ассоциация рассчитывает на оправдание спортсменки, отметив, что даже краткосрочная дисквалификация не позволит ей принять участие в Олимпиаде-2026 и, таким образом, может привести к завершению её карьеры.