«Её объяснение выглядит неуклюже». Норвежский эксперт — о допинге Виктории Карль

Эксперт норвежского телеканала TV2 Петтер Скинстад прокомментировал новость о положительной допинг-пробе немки Виктории Карль. У олимпийской чемпионки обнаружили запрещённое вещество кленбутерол.

«Каждый случай применения допинга — это печально. Особенно тяжело для спорта, когда это происходит в массовом порядке. Объяснение, которое даёт Карль, кажется правдоподобным, но оно также выглядит неуклюжим. Ни федерация лыжного спорта, ни Карль не могут смириться с тем фактом, что в конечном счёте ответственность лежит на спортсмене», — приводит слова Скинстада VG.

Карль заявила, что вещество входило в состав сиропа от кашля, который был назначен ей врачом немецкой армии 26 марта после одного из забегов на зимних Всемирных военных играх. Препарат принимался для лечения острого бронхита. Теперь она рискует пропустить Олимпийские игры — 2026 в Италии.