«Я шокирована». Терезе Йохауг — о допинге у олимпийской чемпионки Виктории Карль

Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежка Терезе Йохауг высказалась о том, что в допинг-пробе немецкой лыжницы Виктории Карль обнаружили запрещённые вещества.

В 2016 году у Йохауг во внесоревновательный период также нашли допинг — анаболический стероид клостебол. Спортсменка уверяла, что запрещённый препарат попал в организм через мазь для губ, которой она пользовалась для лечения солнечных ожогов. Норвежка получила бан на 18 месяцев и пропустила Олимпийские игры в Пхёнчхане.

«Я шокирована. Печально, что в очередной раз происходит такое. Судя по тому, что я знаю из СМИ, ситуация и обстоятельства аналогичны тем, в которых была я. С острой формой болезни и врачом, который должен её вылечить. Но ответственность спортсмена здесь несомненна.

Думаю, это очень плохо для Виктории. Я знаю, каково это, поскольку сама была в такой ситуации. Прекрасно понимаю, насколько ей будет сложно», — приводит слова Йохауг NRK.

Олимпийская чемпионка Карль заявила, что вещество входило в состав сиропа от кашля, который был назначен ей врачом немецкой армии 26 марта после одного из забегов на зимних Всемирных военных играх. Препарат принимался для лечения острого бронхита. Теперь она рискует пропустить Олимпийские игры — 2026 в Италии.