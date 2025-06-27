Компания, поставившая новый тягач сборной России по лыжам, ответила на претензии Volvo

В российской компании EUROTRUCK, осуществившей продажу нового тягача Volvo Федерации лыжных гонок России, прокомментировали сообщения о расследовании, которое начал шведский концерн из-за того, что продажа её продукции в России запрещена.

«Мы предпочитаем говорить результатами. Новая техника Volvo, несмотря на формальный уход бренда с российского рынка, продолжает работать в стране — в том числе на благо спортивных организаций.

Что касается грузовика для Федерации лыжных гонок России, его поставка была организована надёжно, корректно, в срок и в полном соответствии с действующим законодательством. Как именно это делается — профессиональный вопрос, и мы не считаем нужным раскрывать наши логистические и организационные решения в открытом формате.

Можем лишь сказать, что в этих вопросах мы имеем большой опыт: за прошедшие три года нами было реализовано более 3,5 тысячи единиц техники.

Результат говорит сам за себя: машина здесь, она работает и помогает делать своё дело тем, кто двигает спорт вперёд», — сказано в ответе EUROTRUCK на запрос «Чемпионата».

Напомним, 29 мая ФЛГР объявила о приобретении нового тягача для нужд сборной России по лыжным гонкам. Несколько дней назад в компании Volvo начали расследование обстоятельств этой сделки – в шведском концерне заявили, что перепродажа их техники в России запрещена.