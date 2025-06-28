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Харальд Амундсен побил рекорд Бьорна Дэли в беге на 3000 м

Харальд Амундсен побил рекорд Бьорна Дэли в беге на 3000 м
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Обладатель Кубка мира по итогам сезона-2024/2025, чемпион мира в эстафете норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен побил рекорд легендарного соотечественника Бьорна Дэли в беге на дистанции 3000 м в официальном забеге на Moseby Invitational. Амундсен преодолел дистанцию за 8.15. Результат Дэли, установленный в 1991 году, — 8.18,76.

Вторым в забеге стал Эйрик Мюсен с результатом 8.16. Третьим стал Рагнар Нерстен (8.20).

Результаты Moseby Invitational 2025. Топ-3 мужчины, официальный забег 2, 3000 м:

1. Харальд Эстберг Амундсен (Asker SK) — 8.15.
2. Эйрик Мюсен (Mosvik IL) — 8.16
3. Рагнар Нерстен (Fossum IF) — 8.20.

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