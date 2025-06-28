Харальд Амундсен побил рекорд Бьорна Дэли в беге на 3000 м
Поделиться
Обладатель Кубка мира по итогам сезона-2024/2025, чемпион мира в эстафете норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен побил рекорд легендарного соотечественника Бьорна Дэли в беге на дистанции 3000 м в официальном забеге на Moseby Invitational. Амундсен преодолел дистанцию за 8.15. Результат Дэли, установленный в 1991 году, — 8.18,76.
Вторым в забеге стал Эйрик Мюсен с результатом 8.16. Третьим стал Рагнар Нерстен (8.20).
Результаты Moseby Invitational 2025. Топ-3 мужчины, официальный забег 2, 3000 м:
1. Харальд Эстберг Амундсен (Asker SK) — 8.15.
2. Эйрик Мюсен (Mosvik IL) — 8.16
3. Рагнар Нерстен (Fossum IF) — 8.20.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 июня 2025
-
22:23
- 27 июня 2025
-
20:41
-
09:55
- 26 июня 2025
-
14:02
-
12:28
-
11:39
-
10:00
-
09:55
-
09:40
- 25 июня 2025
-
19:00
-
16:53
-
15:20
- 24 июня 2025
-
21:33
- 23 июня 2025
-
11:40
- 21 июня 2025
-
19:05
-
18:53
-
11:01
- 20 июня 2025
-
18:27
- 18 июня 2025
-
18:42
- 17 июня 2025
-
12:52
- 15 июня 2025
-
15:30
-
14:18
-
13:11
- 14 июня 2025
-
15:18
-
11:51
-
10:54
- 13 июня 2025
-
13:57
-
13:45
-
10:19
- 12 июня 2025
-
18:45
-
11:15
- 11 июня 2025
-
15:59
-
15:33
-
13:23
- 10 июня 2025
-
12:28