Виктория Лукашова и Павел Макаров победили в спринте на этапе Кубка России по лыжероллерам

Лыжники Виктория Лукашова и Павел Макаров выиграли спринтерские гонки на втором этапе Кубка России по лыжероллерам на Сахалине.

Лыжероллеры. Кубок России, второй этап. Спринт, женщины. Результаты:

Виктория Лукашова (Тульская область). Ольга Летучева (Санкт-Петербург). Арина Старцева (Воронежская область).

Лыжероллеры. Кубок России, второй этап. Спринт, мужчины. Результаты:

Павел Макаров (Ленинградская область). Иван Жилинский (Ленинградская область). Евгений Багрев (Воронежская область).

Финал Кубка России по лыжероллерам состоится со 2 по 8 сентября в Рыбинске. Чемпионат России пройдёт с 19 по 24 сентября.