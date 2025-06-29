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Виктория Лукашова и Павел Макаров победили в спринте на этапе Кубка России по лыжероллерам

Виктория Лукашова и Павел Макаров победили в спринте на этапе Кубка России по лыжероллерам
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Лыжники Виктория Лукашова и Павел Макаров выиграли спринтерские гонки на втором этапе Кубка России по лыжероллерам на Сахалине.

Лыжероллеры. Кубок России, второй этап. Спринт, женщины. Результаты:

  1. Виктория Лукашова (Тульская область).
  2. Ольга Летучева (Санкт-Петербург).
  3. Арина Старцева (Воронежская область).

Лыжероллеры. Кубок России, второй этап. Спринт, мужчины. Результаты:

  1. Павел Макаров (Ленинградская область).
  2. Иван Жилинский (Ленинградская область).
  3. Евгений Багрев (Воронежская область).

Финал Кубка России по лыжероллерам состоится со 2 по 8 сентября в Рыбинске. Чемпионат России пройдёт с 19 по 24 сентября.

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