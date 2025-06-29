Сергей Устюгов занял 12-е место в гонке в гору на этапе КР по лыжероллерам
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Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов стал 12-м в гонке в гору в рамках второго этапа Кубка России по лыжероллерам, завершившемся на Сахалине. Его отставание от победителя, Андрея Алипкина, составило 5.09,3.
В женской гонке победу одержала Светлана Николаева (24.17,8).
Лыжероллеры. Кубок России, второй этап. Гонка в гору, мужчины. Результаты:
- Андрей Алипкин — 18.48,2.
- Данил Нечипоренко — отставание 24,5.
- Андрей Кузнецов +24,7.
Лыжероллеры. Кубок России, второй этап. Гонка в гору, женщины. Результаты:
- Светлана Николаева — 24.17,8.
- Арина Старцева — отставание 7,9.
- Виктория Лукашова +52,4.
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