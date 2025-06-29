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Олимпийские чемпионки 2022 года в эстафете сделали милое фото со своими детьми

Олимпийские чемпионки 2022 года в эстафете сделали милое фото со своими детьми
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Олимпийские чемпионки в эстафете российские лыжницы Юлия Ступак, Наталья Терентьева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова сделали совместную фотографию с детьми. Снимок опубликовала Терентьева на личной странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Терентьевой

«Наше главное золото», — подписала публикацию Терентьева.

Спортсменки завоевали олимпийское золото на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай). Второе место в той эстафете заняла сборная Германии, третье — Швеция.

Ступак стала мамой в 2020 году, она родила сына Арсения. Терентьева родила дочь Василису в 2024 году. У Сориной двое детей — дочь Софья (2020) и сын Макар (2023). Степанова родила дочь Дину в начале 2025 года.

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