Ски-альпинист Филиппов: с такими тренировками выиграю либо «Мистер Олимпия», либо ОИ

Российский ски-альпинист Никита Филиппов рассказал, как проходил его тренировочный сбор в Кисловодске. Филиппов является единственным на данный момент россиянином, прошедшим отбор на зимнюю Олимпиаду — 2026 по спортивному принципу

«Сбор в Кисловодске подходит к концу, втянулись в рабочий режим. Поменяли подготовку в сторону спринтерской, с такими тренировками выиграю либо «Мистер Олимпия», либо Олимпийские игры — одно из двух», — написал Филиппов в социальных сетях.

Ранее стало известно, что Никита Филиппов также включён в международный пул тестирования. Чтобы выполнить критерии, нужно сдать три внесоревновательных теста.

Олимпийские игры — 2026 пройдут в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо.