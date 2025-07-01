Бывший тренер сборной России по фристайлу Никита Васильев погиб в зоне СВО

Бывший старший тренер сборной России по фристайлу Никита Васильев погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщается на официальном сайте Федерации фристайла Санкт-Петербурга. Ему было 36 лет.

«Никита Васильев был предан своему делу и спорту. Любил детей, любил трудиться и любил нашу Родину, во имя которой отдал свою жизнь.

Он подготовил множество спортсменов — победителей и призёров крупных международных соревнований, всероссийских состязаний по фристайлу», — говорится в заявлении организации.

Васильев погиб при выполнении боевой задачи во время штурма Малиновки. Он был командиром десантно-штурмового подразделения.