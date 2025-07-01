Бывший тренер сборной России по фристайлу Никита Васильев погиб в зоне СВО
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Бывший старший тренер сборной России по фристайлу Никита Васильев погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщается на официальном сайте Федерации фристайла Санкт-Петербурга. Ему было 36 лет.
«Никита Васильев был предан своему делу и спорту. Любил детей, любил трудиться и любил нашу Родину, во имя которой отдал свою жизнь.
Он подготовил множество спортсменов — победителей и призёров крупных международных соревнований, всероссийских состязаний по фристайлу», — говорится в заявлении организации.
Васильев погиб при выполнении боевой задачи во время штурма Малиновки. Он был командиром десантно-штурмового подразделения.
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