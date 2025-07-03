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Стало известно расписание Кубка и чемпионата России по лыжным гонкам на сезон-2025/2026

Стало известно расписание Кубка и чемпионата России по лыжным гонкам на сезон-2025/2026
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Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) опубликовала официальный проект календаря стартов внутри страны на грядущий сезон-2025/2026.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием этапов Кубка России и национального чемпионата.

Кубок России

1-й этап в Кировске. 27-30 ноября.
2-й этап в Тюмени. 4-7 декабря.
3-й этап в Чусовом. 11-14 декабря.
4-й этап в Ижевске. 20-21 декабря.
5-й этап в Кирово-Чепецке. 27-28 декабря.
6-й этап в Мирном. 15-18 января.
7-й этап в Сыктывкаре. 23-25 января.
Финал Кубка России в Апатитах (28-29 марта) и Кировске (31 марта — 5 апреля).

Чемпионат России:

Чемпионат России – 2025 в Южно-Сахалинске. 25 февраля — 8 марта.
Марафоны:
Апатиты (женщины) – 11 апреля.
Мончегорск (мужчины) – 12 апреля.

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