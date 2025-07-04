Юрий Бородавко — о сборе в Италии: никаких проблем нет, мы успешно добрались

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что он вместе с подопечными прибыл на сбор в итальянском Монте-Бондоне.

В группу Бородавко входят Александра Большунов, Денис Спицов, Анастасия Фалеева, Алёна Баранова, Елизавета Панарина (Бакишева), Мария Истомина, Артём Мальцев, Егор Митрошин и Алексей Червоткин.

«Мы успешно добрались, сейчас находимся в дороге. Никаких проблем нет, все благополучно добрались, все находятся в строю. Уже сегодня запланирована первая тренировка», — приводит слова Бородавко «ВсеПроСпорт.ру»

Сбор группы Юрия Бородавко проходит в Италии с 4 по 24 июля.