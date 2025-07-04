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Сергей Чепиков: без Большунова лыжи на Олимпиаде-2026 будут смотреться очень скучно

Сергей Чепиков: без Большунова лыжи на Олимпиаде-2026 будут смотреться очень скучно
Александр Большунов
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону и депутат Госдумы Сергей Чепиков высказался по поводу возможного допуска лидера сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова на Олимпиаду-2026. Он отметил, что соревнования потеряют от отсутствия россиянина.

«Они пытаются нас загнать в какие-то рамки и выставить определённые условия. Без Большунова Олимпийские игры в лыжных гонках будут смотреться очень скучно. Уверен, что многие норвежские болельщики хотят, чтобы была здоровая конкуренция и наша лыжная сборная выступала в полном составе. Ещё время есть, и надеюсь, что спортивная политика переменит своё направление, а наша команда будет выступать в полном составе», — приводит слова Чепикова The Bookmaker Ratings.

Олимпиада-2026 в Италии пройдёт с 6 по 23 февраля 2026 года.

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