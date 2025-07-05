Легков: если есть возможность ехать на Олимпиаду даже в нейтральном статусе, надо ехать

Олимпийский чемпион 2014 года в марафоне российский лыжник Александр Легков высказал своё отношение к нейтральному статусу российских спортсменов на Олимпиаде-2026.

— Что вы думаете о наших спортсменах, которые в нейтральном статусе на Олимпиаду отправляются?

— Я отношусь хорошо! Если есть возможность ехать, надо ехать. Это их профессия. И даже если они будут в нейтральном статусе, все знают, откуда они. Когда они приедут сюда, у них будут и гимны, и флаги, но выступать надо даже под нейтральным. Потому что они половину своей жизни отдают спорту. В каждом виде по-разному, но на самом деле спорт — это такая сфера, в которой карьера пролетает очень быстро. Получается, что в этом сезоне — и в этом четырёхлетии, — когда они могут выиграть медали, у них не получается поехать. А дальше будет уже сложнее. Поэтому надо ехать и выступать, если есть такая возможность, — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.