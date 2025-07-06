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Клебо — о подготовке к новому сезону: извлекли определённые уроки из чемпионата мира

Клебо — о подготовке к новому сезону: извлекли определённые уроки из чемпионата мира
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Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, как проходит его подготовка к олимпийскому сезону.

«Мы составили план с дедом, Коре Хесфлотом. Всегда так делаем весной, после окончания сезона и его анализа, с тех пор, как мне исполнилось 18. Этот год не стал исключением.

Мы извлекли определённые уроки из чемпионата мира: сколько дней на высоте, сколько дней нужно быть внизу перед первой гонкой и тому подобное. Если коротко, план включает четыре высотных лагеря перед Олимпиадой. Первый сбор начнётся в конце августа в американском Парк-Сити», – приводит слова Клебо Langrenn.

Олимпийские игры — 2026 в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля.

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