Дарья Непряева поделилась эмоциями от участия в гонке «Спринт на Дворцовой»

Действующая обладательница Кубка России лыжница Дарья Непряева поделилась эмоциями после участия в гонке «Спринт на Дворцовой». Спортсменка показала 20-й результат в квалификации.

— «Спринт на Дворцовой» — первый для тебя в карьере. Какие эмоции?

— Для меня это, конечно, было непривычно. Я даже не могу подобрать слов… Настолько сильно я отличалась от девчонок, которые этим живут, то есть занимаются роллерами. Я же немного из другой среды. Думаю, можно сравнить с футболом на поле и пляже — настолько это разные виды спорта. И я вот сегодня убедилась, что обычные лыжи и роллеры — тоже. Было тяжело в плане подстройки, поиска быстрых движений. Не знаю, получилось ли пройти квалификацию (Непряева прошла квалификацию с 20-го места. — Прим. «Чемпионата»), потому что на такие роллеры я встала впервые и было сложно.

— Не пугает дождь?

— Нет, не пугает. Мы бегаем в любую погоду. Конечно, если я пройду квалификацию, мне будет тяжело с девчонками, которые настоящие профессионалы в этом деле. Создать им конкуренцию мне будет тяжело сегодня.

— Как тебе гоняться в таком месте? Хочешь делать это на постоянке или это разовый опыт?

— Да, это очень круто. У нас не так много соревнований в центре города, где болельщики, которые не разбираются в лыжных гонках, роллерах, могут со стороны посмотреть, открыть для себя этот вид спорта. Мне понравилось бежать, несмотря на то, как ужасно я это сделала. Классная атмосфера.

Во время беседы Непряева узнала, что прошла квалификацию.

— О, я прошла! Поздравьте меня! — сказала Непряева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.