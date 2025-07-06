Андрей Краснов выиграл лыжную гонку «Спринт на Дворцовой»

Андрей Краснов выиграл XVII Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Спринт на Дворцовой», которые прошли сегодня, 6 июля, в Санкт-Петербурге.

Участникам предстояло дважды преодолеть дистанцию в 600 метров вокруг Александровской колонны. Краснов победил с результатом 2.07,80. Второе вместо в гонке занял Пётр Свиридов с отставанием 0,72. Тройку лидеров замкнул Арсений Власов, который преодолел дистанцию за 2.09,22.

Всероссийские соревнования по гонкам на лыжероллерах «Спринт на Дворцовой». Мужчины. Финал:

1. Андрей Краснов – 2.07,80.

2. Пётр Свиридов – отставание +0,72.

3. Арсений Власов +1,42.

4. Андрей Парфёнов +1,58.

5. Никита Смирнов +1,69.

6. Александр Микеров +5,48.