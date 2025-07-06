Виктория Лукашова стала победительницей гонки «Спринт на Дворцовой»
Поделиться
Лыжница Виктория Лукашова стала победительницей гонки «Спринт на Дворцовой». Она преодолела дистанцию за 2.28,10. Второй стала Екатерина Кипяткова, отстав от лидера на 1,19. Тройку сильнейших замкнула Диана Соболева (+1,52).
Действующая обладательница Кубка России лыжница Дарья Непряева в полуфинале соревнований заняла последнее место и выбыла из дальнейшей борьбы.
Всероссийские соревнования по гонкам на лыжероллерах «Спринт на Дворцовой». Женщины. Финал:
- Виктория Лукашова — 2.28,10.
- Екатерина Кипяткова — отставание +1,19.
- Диана Соболева +1,52.
- Татьяна Короткова +1,95.
- Ева Гладких +37,62.
- Полина Козленко +37,64.
Комментарии
- 6 июля 2025
-
22:07
-
22:02
-
19:29
-
10:06
- 5 июля 2025
-
17:00
-
14:30
-
12:07
-
10:55
- 4 июля 2025
-
15:25
-
14:45
- 3 июля 2025
-
19:13
- 1 июля 2025
-
00:34
-
00:01
- 29 июня 2025
-
11:23
-
10:13
-
09:52
- 28 июня 2025
-
22:23
- 27 июня 2025
-
20:41
-
09:55
- 26 июня 2025
-
14:02
-
12:28
-
11:39
-
10:00
-
09:55
-
09:40
- 25 июня 2025
-
19:00
-
16:53
-
15:20
- 24 июня 2025
-
21:33
- 23 июня 2025
-
11:40
- 21 июня 2025
-
19:05
-
18:53
-
11:01
- 20 июня 2025
-
18:27
- 18 июня 2025
-
18:42