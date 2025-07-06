Лыжница Виктория Лукашова стала победительницей гонки «Спринт на Дворцовой». Она преодолела дистанцию за 2.28,10. Второй стала Екатерина Кипяткова, отстав от лидера на 1,19. Тройку сильнейших замкнула Диана Соболева (+1,52).

Действующая обладательница Кубка России лыжница Дарья Непряева в полуфинале соревнований заняла последнее место и выбыла из дальнейшей борьбы.

Всероссийские соревнования по гонкам на лыжероллерах «Спринт на Дворцовой». Женщины. Финал:

Виктория Лукашова — 2.28,10. Екатерина Кипяткова — отставание +1,19. Диана Соболева +1,52. Татьяна Короткова +1,95. Ева Гладких +37,62. Полина Козленко +37,64.