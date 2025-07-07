«Из-за погоды была плохая видимость». Краснов — о победе в гонке «Спринт на Дворцовой»
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Лыжник Андрей Краснов прокомментировал победу на XVII Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам «Спринт на Дворцовой», которые прошли в воскресенье, 6 июля, в Санкт-Петербурге.
«В дождь уже приходилось бегать. Мы – петербуржцы, не должны растаять под дождём. Надеюсь, зрителям было не очень мокро, потому что мне было достаточно жарко.
Из-за погоды была плохая видимость — не видно ям, дефектов асфальта. Но все в равных условиях. Я люблю дождь, но не когда он проливной, а когда влага в воздухе стоит. Я как коренной петербуржец люблю такую погоду», — передаёт слова Краснова корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.
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