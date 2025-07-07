Краснов: меня несколько сезонов списывают в утиль, а я всё никак не ухожу

Лыжник Андрей Краснов поделился эмоциями после победы на XVII Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам «Спринт на Дворцовой», которые прошли в воскресенье, 6 июля, в Санкт-Петербурге.

— Вы часто спорите с другими спортсменам на что-то. Не заключали пари на свою победу?

— Я не очень люблю спорить. Просто реально могу оценить свои силы. Понимал, что здесь не должно быть споров и я должен выиграть.

— Как вам удаётся хорошо выступать и летом на лыжероллерах, и зимой — на классических лыжах?

— Я достаточно универсальный лыжник. Мне роллеры подходят больше лыж. Но я люблю лыжи, поэтому выступаю и там. Да, может быть, не так ярко, но это во многом связано с тем, что в стране мало коротких спринтов. Например, в Казани, когда был быстрый снег, я показал достойный результат, борясь практически на равных с лидерами — второе место в командном спринте.

Достаточно сложно бегать зимой и летом. Нужно переключаться. Последний сезон у меня было достаточно много летних стартов. Приходится выбирать то, что мне интересно. Я уже взрослый спортсмен и не бегаю все подряд. Сейчас мне интересно побегать летние старты, поэтому я здесь. Зимой, если будут какие-то интересные старты, подготовлюсь и приеду. Уверен, зарублюсь со многими ребятами.

— Вы назвали себя взрослым спортсменом. Какие планы на ближайшие годы?

— По текущим меркам я уже не взрослый, а откровенно старый спортсмен. Меня несколько сезонов списывают в утиль, а я всё никак не ухожу.

Планы? Сейчас пойти и поужинать (смеётся). Дальше я не заглядываю. У меня уже второй-третий сезон последний, но, как видите, я бегаю. Делаю это, потому что, получается, нет проблем со здоровьем. Если условия вокруг позволят выступать, могу это делать, радовать выступлениями своих болельщиков, — передаёт слова Краснова корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.