Бронзовый призёр Кубка мира Краснов: Международная федерация ведёт себя по-скотски

Бронзовый призёр Кубка мира лыжник Андрей Краснов высказался об отсутствии россиян на международных стартах, а также о желании выступить на Кубке мира и Олимпиаде.

«Сейчас сложно говорить о глобальных целях, в том числе о поездке на Олимпиаду, когда я вижу, что ребят не пускают на международные старты. Эта неприкрытая русофобия. Я разочаровался в олимпийском движении ещё в 2018 году, когда Сергея Устюгова и Глеба Ретивых не пустили. Я был тогда в команде с ребятами, знаю, как они это переживали. Конечно, мне бы хотелось съездить на какой-нибудь Кубок мира, посоревноваться с сильнейшими, но сейчас такие реалии… Пока я кайфую от того, какие старты есть внутри страны. Если появится возможность съездить на международные старты, конечно, с удовольствием пошумлю там.

Понимаю, что рано или поздно возвращение должно случиться. Пока же Международная федерация ведёт себя по-скотски. Мне это непонятно. Я могу быть сколько угодно недовольным, но никак не могу на это повлиять. Пока реалии таковы, что все сильнейшие – в России. Мне интересно с ними соревноваться. С теми же Александром Большуновым, Серёгой Устюговым, когда он в настроении посоревноваться. Сейчас — так. Дальше — будет возможность, приедем и выступим там.

Западные СМИ считают, что отношение FIS к нам связано с позицией Вяльбе? А у белорусов тоже Елена Вяльбе? Есть Беларусь, которую также отстранили непонятно почему, и у них президент федерации не Елена Валерьевна. Насколько это влияет — не знаю.

Есть марафонская команда «Русская зима». Она существует на частные деньги, выступает в частной марафонской серии Ski Classic. И её отстранили еще до решения FIS. Как на это смотреть? При чём тут президент федерации? Мне это всё непонятно», — передаёт слова Краснова корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.