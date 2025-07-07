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Виктория Лукашова прокомментировала победу в гонке «Спринт на Дворцовой»

Виктория Лукашова прокомментировала победу в гонке «Спринт на Дворцовой»
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Лыжница Виктория Лукашова прокомментировала победу в гонке «Спринт на Дворцовой». Соревнования прошли в Санкт-Петербурге.

— Вы не первый год побеждаете в Питере, но в таких условиях бывали когда-то?
— Да.

— Это усложняет гонку?
— Не сказать, что усложняет. Все в равных условиях.

— Как вам соревноваться на роллерах, когда приезжают лидеры лыжной сборной России?
— Очень хотелось, чтобы они приезжали и побольше. Это интересно. В лыжах они очень сильны, а потом приходят к нам на роллеры. Боятся, правда, иногда чуть-чуть бежать на таких скоростных роллерах. Но это классно. Нравится с ними бегать.

— Вы с ними зимой бегаете?
— Да. В этом году на чемпионате России бежала спринт. Заняла 11-е место — наилучший результат с ними. С ребятами сложно бороться зимой, но и им с нами тяжело уже летом.

— Насколько спринт здесь отличается от этой же дисциплины на 200 м?
— Это даже интереснее. На 200 м все очень непредсказуемо. За эту дистанцию что угодно может случиться и ты ничего не исправишь, а на длинной — можешь попросить палку, что-то исправить, поправить. Мне так бегать спокойнее, — передаёт слова Краснова корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.

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