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Лукашова — о «Спринте на Дворцовой»: тяжело добиралась сюда. Волновалась, что не попаду

Лукашова — о «Спринте на Дворцовой»: тяжело добиралась сюда. Волновалась, что не попаду
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Лыжница Виктория Лукашова рассказала, как добиралась до Санкт-Петербурга на гонку «Спринт на Дворцовой». Рейс спортсменки из Москвы в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге отменили из-за атаки беспилотников, и ей пришлось добираться на машине.

«Пришлось тяжело добираться сюда. Волновалась, что не попаду. Люблю бегать эти соревнования. Они зрелищные, с большим количеством зрителей. Сегодня весь день спала. Я хорошо отдохнула, чтобы пробежать вечером спринт.

Почему бегала и искала палки до гонки? У меня багаж остался в Москве, так как рейс отменили, а вещи не отдали. Сюда я приехала без палок. Тренер начала искать палки. Иван Жилинский одолжил мне свои. Мне хорошо на них бежалось», — передаёт слова Лукашовой корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.

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