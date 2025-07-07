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Дарья Непряева рассказала, верит ли она в допуск российских лыжников на Олимпиаду-2026

Дарья Непряева рассказала, верит ли она в допуск российских лыжников на Олимпиаду-2026
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Действующая обладательница Кубка России лыжница Дарья Непряева рассказала, верит ли она в допуск российских лыжников на Олимпийские игры — 2026.

– Ты веришь в потенциальный допуск на Олимпиаду?
– Конечно, хочется верить, но, если не получится, не буду унывать. Буду выполнять свою работу дальше.

– У тебя есть какие-то ограничения в плане допуска? Например, ты состоишь в «Динамо», ЦСКА или ещё что-то подобное?
– У меня нет никаких ограничений. Но я не знаю, какие будут критерии, поэтому могу только предполагать, что там может быть. Пока ничего не знаю.

– Ты ждёшь нашего возвращения на международные старты?
– Я верю в лучшее. Жду, — сказала Непряева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

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