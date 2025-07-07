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«Весь мир в шоке». Дарья Непряева высказалась о допинг-скандале с Викторией Карль

«Весь мир в шоке». Дарья Непряева высказалась о допинг-скандале с Викторией Карль
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Действующая обладательница Кубка России лыжница Дарья Непряева высказалась о положительной допинг-пробе немки Виктории Карль. У олимпийской чемпионки обнаружили запрещённое вещество кленбутерол.

– Слышала про допинг-историю Виктории Карль?
– Да, слышала. Я в шоке. Мне кажется, весь мир в шоке от такой новости. Не знаю, что там будет дальше.

– Как считаешь, нужно ли наказывать спортсменов, которые перепутали лекарства?
– Я не могу рассуждать, потому что не знаю нюансов, — сказала Непряева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Напомним, Карль заявила, что вещество входило в состав сиропа от кашля, который был назначен ей врачом немецкой армии 26 марта после одного из забегов на зимних Всемирных военных играх. Препарат принимался для лечения острого бронхита. Теперь она рискует пропустить Олимпийские игры — 2026 в Италии.

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