«Люди должны понимать, что мы разные». Дарья Непряева — о сравнениях с сестрой Натальей

Действующая обладательница Кубка России лыжница Дарья Непряева высказалась о сравнениях с сестрой олимпийской чемпионкой 2022 года в эстафете, обладательницей Кубка мира в сезоне-2021/2022 Натальей Терентьевой (Непряевой).

– Так сложилось, что ты – сестра знаменитой лыжницы Натальи Терентьевой. Задевает ли, что тебя сравнивают с ней?

– Нет, не задевает. В какой-то степени горжусь, что у меня такая сестра. А адекватные люди понимают, что я – отдельная личность. У нас с ней разные пути. Нас могут сравнивать, мы всё же сестры, не вижу в этом ничего такого. Просто люди должны понимать, что мы – разные. Генетика у нас, может, и одна, но как спортсменки мы точно не похожи друг на друга, — сказала Непряева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.