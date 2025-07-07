Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Самый тяжёлый месяц за всю карьеру». Дарья Непряева — о подготовке к олимпийскому сезону

«Самый тяжёлый месяц за всю карьеру». Дарья Непряева — о подготовке к олимпийскому сезону
Аудио-версия:
Комментарии

Действующая обладательница Кубка России лыжница Дарья Непряева рассказала, как проходит её подготовка к олимпийскому сезону.

– Есть ли какие-то нюансы в подготовке, учитывая, что предстоящий сезон может быть олимпийским?
– Нет, мы готовимся как обычно. Понятно, например, если были ошибки в прошлом году, мы их исправляем, но готовимся планомерно. Всё идёт хорошо, уже сделали огромный объём работы. Это был самый тяжёлый месяц за всю мою карьеру: около 100 тренировочных часов за месяц – это много.

– Выходные вообще бывают в межсезонье? Что-то помимо тренировок?
– Парочка в месяц. В межсезонье между сборами всё равно продолжаю тренироваться. Пока больше всего запомнился спринт на Дворцовой, — сказала Непряева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Материалы по теме
«Жду возвращения на мировую арену, но не убиваюсь по этому». Как дела у Дарьи Непряевой?
Эксклюзив
«Жду возвращения на мировую арену, но не убиваюсь по этому». Как дела у Дарьи Непряевой?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android