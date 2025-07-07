Лыжник Волков: я пока не особо верю, что нас допустят на Олимпиаду
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Российский лыжник Сергей Волков ответил, верит ли он в допуск российских лыжников на Олимпийские игры — 2026.
— Как думаешь, допустят ли нас на Олимпиаду?
— Интересный вопрос, конечно. Я пока не особо верю, если честно. Потому что те вещи, которые должны случиться, чтобы был допуск, их пока нереально реализовать. Остаётся только верить, надеяться и готовиться. Неважно, будет Олимпиада или не будет, наша задача быть готовыми, быть в лучшей форме и продолжать расти как спортсмены, — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.
Напомним, в марте 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских спортсменов от международных стартов.
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