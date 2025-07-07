«Презумпции невиновности нет». Волков раскритиковал антидопинговую систему

Российский лыжник Сергей Волков раскритиковал антидопинговую систему на фоне скандалов немецкой лыжницы Виктории Карль и итальянского теннисиста Янника Синнера.

— Вероятно, ты слышал про историю Виктории Карль. У тебя в карьере был похожий случай. Пройдя сам через это, как считаешь: нужно ли наказывать спортсменов, когда они были не в курсе содержания запрещённых препаратов в лекарствах?

— Да, похожий случай. Я вообще могу сказать так на этот счёт: на самом деле антидопинговая система в принципе несовершенна, как таковой презумпции невиновности в ней нет. С точки зрения тех правил, которые сейчас существуют, Виктория, скорее всего, получит дисквалификацию. Думаю, это будет около года, учитывая её степень вины, потому что я в своё время получил полгода из возможных двух, она, вероятно, получит из возможных четырёх — год. Возможно, там как-то договорятся, срок будет меньше, чтобы она успела на Олимпийские игры.

Я считаю, что антидопинговая система в целом требует доработки. Если спортсмен не получает преимущество, наверное, не стоит настолько суровые наказания выносить в его сторону.

— Сейчас в теннисе был кейс с Янником Синнером, который попался на «запрещёнке», но пропустил всего пару месяцев между «Шлемами».

— История с Синнером – даже многие теннисисты высказывались в том ключе, что это не совсем правильно, они осуждали это решение [о короткой дисквалификации], потому что вы либо меняйте правила для всех, либо не делайте исключений, потому что там явно договорились, чтобы не гасить лидера, чтобы вид спорта не терял зрительский интерес.

— А как менять правила?

— Если честно, я сейчас могу просто в глубокие обсуждения уйти, но… Нужно понимать, насколько спортсмен получил преимущество, используя то или иное вещество. И уже от этого отталкиваясь, некая презумпция невиновности должна быть. Обвинение должно доказывать, что спортсмен имел возможность выступать сильнее, используя какое-то вещество, если этого нет, в моём понимании наказание должно быть мягким, на первое время, возможно, стоит вообще ограничиться предупреждением в таких случаях.

Повторюсь: тема очень глубокая для обсуждений, у меня нет какой-то конкретной идеи. Но я думаю, что всё-таки спортивные чиновники, те, кто находится во главе, должны заниматься тем, чтобы было меньше случаев, когда спортсменов отстраняют за такие мелочные ошибки, которые были использованы не для улучшения результатов, спортсмен не мошенничал. Многие спортсмены верят Виктории. Антидопинговая система недостаточно совершенна, как её менять – хороший вопрос.

— Ты сказал, что чиновники должны разбираться, что на самом деле дало преимущество, а что нет. При этом есть теория, что тот же мельдоний запретили во многом из-за того, что его использовали советские атлеты, выигрывая кучу медалей. Есть ли вообще шанс сделать антидопинговую систему совершенной, когда даже в ней есть политика?

— Совершенной сделать сложно, но нужно к этому стремиться. Пытаться с каждым годом её улучшить. Рассматривать случаи, выносить их на, например, конгресс и вносить определённые поправки.

— У тебя есть желание в будущем войти в подобную комиссию?

— Сейчас для меня это пока нереально – пока не вижу таких возможностей, больше сфокусирован на спорте. Но в целом я бы в будущем хотел оставаться в сфере спорта и делать её более интересной, более совершенной. Любую её отрасль я готов развивать на благо спортсменов и зрителей, — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.