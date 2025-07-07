Лыжник Сергей Волков сравнил Санкт-Петербург с Парижем

Российский лыжник Сергей Волков ответил, почему не участвовал в гонке «Спринт на Дворцовой», а также сравнил Санкт-Петербург с Парижем.

— Почему не бежал спринт на Дворцовой?

— К сожалению, приболел немного в конце последнего сбора в Минске. Так как сейчас всего лишь июль и впереди ещё много работы, решил перестраховаться и пропустить гонку.

— Ты как помощник Даши Непряевой был, получается?

— Да, я помогаю и Даше, и ребятам из нашей команды поддержать палки, подсказать, снять видео.

— Есть в планах прогулка по городу или на это времени нет?

— Мы уже здесь гуляем третий день, ещё планируем. В субботу на «Белых ночах» хорошо провели время, за Антона Бабикова болели. Мы в принципе проводим уже третий год подряд межсборье здесь. Приезжаем кататься в трубу и культурно проводить время, получается, гуляем по центру и тренируемся.

— Есть какие-то любимые места здесь?

— Если честно, мне в целом очень нравится архитектура Питера. В этом году побывал в Париже во время отпуска весной. Могу сказать, что эти города очень друг на друга похожи. И моментами, прогуливаясь в этот раз, я прям ловил себя на мысли, что если не замечать какие-то мелкие детали, например, вывески, то Санкт-Петербург реально очень похож на Париж, — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.