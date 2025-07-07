Лыжник Волков — про «Спринт на Дворцовой»: мы зазывали людей, ведь многие были не в курсе

Российский лыжник Сергей Волков рассказал, не думал ли он когда-нибудь попробовать пробежать марафон.

— В субботу вы ходили с ребятами на «Белые ночи», чтобы биатлонистов поддержать. Приглашали ли вы их на спринт на Дворцовой?

— Мы говорили им. Мы в субботу, кстати, очень много кому из болельщиков, которые подходили фотографироваться, рассказывали, что в воскресенье будут соревнования. Мы их зазывали, предлагали прийти посмотреть, потому что очень многие, к сожалению, были не в курсе. Я встречал некоторых людей, которых мы в субботу приглашали сюда. Но я думаю, что у ребят своя специфика подготовки, они то участвуют в кроссах, то готовятся через бег к своему сезону. Поэтому, я думаю, наш спринт им просто не актуален был бы.

— А сам не думал как-нибудь попробовать марафон пробежать?

— Если честно, конечно, очень хочется. В начале хотелось бы сказать десятку, полумарафон, а потом уже, может быть, марафон побегать. Но, к сожалению, у нас выстроена такая подготовка, что больше специальной работы используем, поэтому именно беговые старты не очень вписываются в принципе. И когда они проходят, там нужно делать более базовые тренировки. Мы в принципе не можем ещё выходить на высокие пульса и раскручивать своё сердце, то есть моторную способность в полной степени реализовывать, поэтому необходимо фокусироваться на технической работе какой-то более монотонной. И, к сожалению, беговые старты, они как-то так мимо проходят, — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.