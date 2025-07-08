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«Попало в организм — неси ответственность». Коростелёв — о допинг-истории Виктории Карль

«Попало в организм — неси ответственность». Коростелёв — о допинг-истории Виктории Карль
Виктория Карль
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Российский лыжник Савелий Коростелёв высказался о допинг-скандале с участием немецкой спортсменки Виктории Карль. В пробе лыжницы обнаружили запрещённое вещество. Карль объяснила, что запрещённая субстанция входила в состав сиропа от кашля, который был назначен ей врачом немецкой армии 26 марта после одного из забегов на зимних Всемирных военных играх.

– Что думаешь о допинговой истории Виктории Карль?
– Очень жалко, что такое случилось. Насколько я понял, это случилось по неосторожности врача и спортсмена.

Викторию Карль считают невиновной. Но наказание она понесёт
«Она ни в чём не виновата». Олимпийская чемпионка из Германии попалась на допинге
«Она ни в чём не виновата». Олимпийская чемпионка из Германии попалась на допинге

Этот кейс сравнивают с историей Терезе Йохауг. Причём, что для меня лично странно, когда у нас Серёга Волков получил дисквалификацию, а у него, как и у Карль, тоже по неосторожности было, иностранцы его возраста в комментариях очень негативно высказывались об этом. А иностранцы, которые сейчас комментируют допинговую историю Виктории Карль, высказываются очень аккуратно: да, жалко, но надо понести наказание. Я придерживаюсь этого формата. Есть ряд правил, попало в организм – неси ответственность. Есть пара человек в мире, которые каким-то образом избегают наказаний, но сам факт: попало в организм – неси ответственность, — сказал Коростелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

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