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«Для женской аудитории». Савелий Коростелёв — о своих профессиональных фотосессиях

«Для женской аудитории». Савелий Коростелёв — о своих профессиональных фотосессиях
Савелий Коростелёв
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Российский лыжник Савелий Коростелёв прокомментировал свои профессиональные фотосессии. Кадрами съёмок он делится с аудиторией в личном телеграм-канале.

– У тебя была парочка фотосессий. Обычно у нас этим девушки балуются, а тебе это зачем?
– А почему нет? Женские фотосессии для мужской аудитории, мужские фотосессии – для женской аудитории. По-моему, всё логично.

– У тебя больше женской аудитории?
– Там 50 на 50 (смеётся), — сказал Коростелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Ранее Савелий Коростелёв провёл индивидуальный сбор в австрийских горах. Он отметил, что тренировался за свой счёт.

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