«Раскрутка мероприятия ужасна!» Коростелёв — о «Спринте на Дворцовой» в Санкт-Петербурге

Российский лыжник Савелий Коростелёв оценил рекламную кампанию «Спринта на Дворцовой» в Санкт-Петербурге. Гонки там прошли 6 июля.

«Идея проводить городские спринты — очень классная, такого хочется видеть больше. Это подогревает интерес к спорту. Я даже сегодня смотрел, люди идут и обсуждают: «Что тут происходит? Это не «Белые ночи», что происходит? Какие-то чуваки на каких-то непонятных роликах катаются. Давайте постоим, поснимаем, зайдём, посмотрим».

На самом деле у меня есть вопрос с организатором по поводу раскрутки этого мероприятия. Она ужасна! К нам ребята подходят на «Белых ночах»: «О, Савелий, Серёга (Волков. — Прим. «Чемпионата»), можно с вами сфоткаться?». Мы отвечаем: «Да, конечно». Дальше они спрашивают: «А что вы здесь делаете?» — «Вот, поболеть пришли, а завтра сами здесь побежим» — «Что? Где побежите?» — «Ну, спринт на Дворцовой!» — «Серьёзно? А когда он?».

Мы стоим и говорим: «Блин, ребята, ну к вам вопросов нет, а к организаторам появились только что». Хотелось бы, чтобы это мероприятие больше раскручивали и оно становилось всё масштабнее и масштабнее», — сказал Коростелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.