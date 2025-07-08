«Будем исправляться». Савелий Коростелёв оценил своё выступление в «Спринте на Дворцовой»

Лыжник Савелий Коростелёв прокомментировал свой результат в «Спринте на Дворцовой» — он стал седьмым. Гонки прошли 6 июля в Санкт-Петербурге.

— Как оцениваешь выступление в «Спринте на Дворцовой»?

— На три из пяти.

— Чего не хватило?

— Финала (смеётся).

— Дождь сильно подпортил гонку?

— Все в равных условиях, просто было мерзко (улыбается). Мерзко, холодно и неприятно.

— Насколько тяжело соревноваться со спортсменами, которые чисто на лыжероллерах катаются?

— В каком-то плане было противостояние лыжников и роллеристов: мы были на приближенных к ним роллерах, на их полотне, но по нашим правилам спринта. Сегодня они победили. Приедем к ним на чемпионат России в Казани и будем исправляться (улыбается), — сказал Коростелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.