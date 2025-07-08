«Я внутренне так чувствую». Коростелёв оценил шансы россиян выступить на Олимпиаде-2026
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Двукратный чемпион мира среди юниоров российский лыжник Савелий Коростелёв считает, что российские спортсмены с высокой долей вероятности будут допущены до выступления на Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Италии.
– На что сейчас делаешь больший упор?
– Олимпиада – мой упор (смеётся).
– Ты не так давно говорил, что на 95 % уверен, что нас допустят на Олимпиаду. Откуда такая большая вера?
– А что? Я же сказал, что внутренне так чувствую. Народу понравилось (улыбается).
– А сейчас сколько дашь?
– Уже 95,5% (улыбается), — сказал Коростелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.
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